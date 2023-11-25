ضبط 34 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ، وتمكنت من ضبط 34 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بالمخالفات لمعاقبة المخالفين.

حملات علي المنشآت التموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم السبت العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة للمديرية لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنه تم تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من «بلقاس، ودكرنس، ونبروه، وأجا».

وأكد قيام الحملات بتحرير 25 مخالفة كالآتي :

محضر عدم وجود سجل تفتيش.

2 محضر تصرف في دقيق بقيمة 7 شيكارة.

8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

14 محضرا نقص وزن

محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

محضر طلمبة بدون ترخيص

محضر عدم انتظار سجل 21 بترول .

محضران تصرف في سلع مدعمة بقيمة 800 لتر سولار

- 500 لتر بنزين 92 مواد بترولية.

عدد 2 محضر سلع بدون بيانات.

عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.