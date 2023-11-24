ضبط مخالفات في حملات تموينية على أسواق ومخابز ميت سلسيل بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية.

نتائج الحملة التموينية في ميت سلسيل

وقال اللواء صبري محمد عبده، رئيس مركز ميت سلسيل، في بيان، إن رئاسة مركز المدينة قامت بشن العديد من الحملات الرقابية على عدد من المحلات الغذائية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، في نطاق مدينة ميت سلسيل، أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة، محضر عدم وجود ترخيص، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام بتعليمات النظافة، ومحضر واحد عدم إعلان عن الأسعار وضبط 350 كيلو لحوم ومواد غذائية متنوعة وإعدامها بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تكثيف الجهود في رصد المخالفات

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل على استمرار الحملات التموينية وتكثيف الجهود في رصد المخالفات ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على صحة وحياة المواطنين وإلزام البائعين بضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.