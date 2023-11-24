ضبط 170 طن مواد غذائية في حملات تموينية مكبرة بالمنوفية 

انطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط منظومة الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية كافة، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، جرى تنفيذ العديد من الحملات، التي أسفرت عن تحرير نحو 1228 محضرا تموينيا وضبط 170 طن مواد غذائية.

حملات التموين في محافظة المنوفية

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات تموينية خلال أسبوع، للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 1228 محضرا تموينيا تنوع ما بين 576 محضر مخالفات مخابز، نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و652 محضر أسواق لعدم إعلان الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي جرى تحريرها، 6 محاضر جنح قويسنا، أحدها ضد صاحب مصنع لصناعة الحلوى بحوزته كمية قدرها طني سكر ودقيق حر، ومحضر ضد صاحب محل أعلاف ناحية أشليم، بحوزته كمية وقدرها 3 أطنان نخالة خشنة، وطني جيلاتين بدون مستندات ومجهولة المصدر، وكذا تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية لتصرفهم في 25 جوال دقيق بلدي بقصد البيع في السوق السوداء، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية منشأة دملو وبحوزته كمية وقدرها 150 كجم سكر حر بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وجرى تحرير محضرين جنح منوف، أحدهما ضد صاحب محل لبيع أعلاف حيوانية بناحية عزبة الخمسين وبحوزته كمية وقدرها 3 أطنان نخالة خشنة، والآخر ضد صاحب مخبز بلدي بناحية قرية شبرا بلولة، لتصرفه في كمية قدرها 45 جوال دقيق بلدي، بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، بالإضافة إلى محضرين جنح الباجور ضد أصحاب مصانع للمنتجات الغذائية، بحوزتهم كمية قدرها طن ملح طعام و500 كجم سكر لبيعها في السوق السوداء، كما جرى تحرير محضر جنح سرس الليان بناحية قرية سروهيت ضد صاحب مصنع لتعبئة زيوت الطعام وبحوزته كمية 5 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر.

ضبط كميات من السلع في حملات بالسادات

وفى مركز السادات، جرى تحرير محضر ضد صاحب مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية جنح السادات، بناحية العجيزي، وبحوزته كمية وقدرها 100 طن كربونات الكالسيوم، 25 طن سماد الفوسفات، ومحضرين ضد أصحاب مصانع بالمنطقة الصناعية، بحوزتهم 10 أطنان سكر و8 أطنان ثاني أكسيد الكربون و5 أطنان زيت طعام، وما يزيد عن 2 طن بطاطس منتج نهائي، و100 عبوة زيت فارغة مدون عليها علامات تجارية مملوكة للغير بدون تفويض وسند قانوني، فيما تم تحرير محضرين جنح أشمون ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية، وصاحب مخزن سلع غذائية بناحية قرية لمعي، وبحوزتهم 3 أطنان سكر بدون مستندات ومجهولة المصدر، وكذا محضر جنح تلا ضد صاحب ماكينة طحن حبوب وغلال بناحية قرية بمم، لحوزته 4 أجولة دقيق، ومحضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز بلدي لتصرفه في كمية قدرها 4 أجولة دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.