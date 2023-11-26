شروط ورابط التقديم في مسابقة حافز الابتكار 2024 لطلاب جامعة المنيا

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن إطلاق مسابقة حافز الابتكار 2024، والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن»، إن المسابقة تأتي في إطار حرص الصندوق على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

وأضاف أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها: الدعم المالي للمشاريع ويصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري، برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، وفرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

رابط التقديم في مسابقة حافر الابتكار

ويمكن للطلاب المبتكرين التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك حتى يوم 8 ديسمبر 2023، من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث تهدف مسابقة حافز الابتكار إلى دعم الطلاب المبتكرين في مصر، وتحفيزهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والمساهمة في حل تحديات التنمية في البلاد، كما أن المسابقة تفتح الباب أمام الطلاب المبتكرين في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ، للاستفادة من الدعم المالي والبرامج التدريبية التي تقدمها المسابقة، كما أن المسابقة تهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة للطلاب المبتكرين للمشاركة في مسابقات دولية، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وطالبت جامعة المنيا الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية بالمشاركة في المسابقة، واستغلال هذه الفرصة الرائعة لتحقيق أحلامهم، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولبلدهم.