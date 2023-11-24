فتح موقع التكافل الطلابي في جامعة المنيا حتى 30 نوفمبر.. رابط التسجيل

أعلنت جامعة المنيا عن فتح موقع تكافل الطلاب حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك لتمكين الطلاب من الحصول على الإعانة الاجتماعية.

وقال مسؤول بالبوابة الإلكترونية بمركز تكنولوجيا المعلومات في جامعة المنيا، إن الطلاب يمكنهم التسجيل على الموقع من خلال إدخال كود الطالب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي، واختيار كلمة سر.

تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية

وأوضح أن الطلاب الذين يتم قبولهم في برنامج التكافل الاجتماعي سيحصلون على إعانة، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعا الطلاب إلى التسجيل على الموقع (من هنا) في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في 30 نوفمبر الجاري.

تطبيق معايير محددة دون تدخل يدوي

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن منصة التكافل الطلابي توفر بيئة إلكترونية تفاعلية للتواصل بين الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بجميع الكليات، وتقوم المنصة بإظهار نتيجة الطلاب المستحقين للدعم من صندوق التكافل الطلابي على نفس المنصة إلكترونيا ومن خلال معايير محددة دون تدخل يدوي.

وأضاف أن المنصة، تعد نقطة انطلاقة جديدة في جامعة المنيا نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل، واستكمال رقمنة كل الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030، وخطوة لتحسين بيئة العمل الجامعي والحفاظ على سرية البيانات للطلاب وتيسير حصولهم على الخدمة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وفي أسرع وقت.