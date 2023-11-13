18 توصية من جامعة المنيا لتأهيل وتعلم الأطفال ذوي الهمم

خرج المؤتمر العلمي الدولي الرابع «تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التغيرات المناخية المعاصرة وفق رؤية مصر 2030» الذي عقدته كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا بـ18 توصية.

توصيات مؤتمر كلية التربية للطفولة المبكرة

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية، إن المؤتمر خرج بـ18 توصية حول تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهي:

1- تنمية الوعي لدي الأسر ومعلمات رياض الأطفال وكافة القائمين علي رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة تجاه ثقافة الإعاقة وترقية النظرة المجتمعية تجاه هؤلاء الأطفال وأسرهم.

2- ضرورة الأهتمام بكل من: الأطفال ذوي الأعاقة والأطفال ذوي الموهبة، والأطفال الموهوبين ذوي الأعاقة.

3- إدراج مفاهيم الثقافة الشعبية لتثقيف الأسر ومعلمات الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

4- تفعيل آليات الدمج التربوي الأنساني في مؤسسات التربية الخاصة بعيداً عن مؤسسات العزل في صورتها الحالية.

5- توجيه الباحثين والباحثات في مجال تربية الطفولة المبكرة للبحث في أخلاقيات البحث العلمي في مجال الطفولة المبكرة.

6- توظيف التعلم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مجال تربية الطفولة المبكرة ولاسيما لدي الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

7- توجيه الباحثين في مجال تربية الطفولة المبكرة للبحث في مجال التغيرات البيئية والمناخية والتنمية المستدامة في ضوي استراتيجية مصر 2030.

8- نشر ثقافة التغيرات المناخية في مناهج وبرامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة.

9- توجيه الباحثين لإجراء بحوث في مجال الأتجاهات الحديثة لتوعية معلمات رياض الأطفال بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

10- الأهتمام بفئة أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم النمائية وما قبل الأكاديمية.

11- توجية أنظار مخططي مناهج رياض الأطفال إلي توظيف الرحلات التعليمية كاستثمار للتعلم خارج جدران الروضة.

12- توجية الباحثين إلي البحث في استشراف المستقبل لآليات التعامل الأخلاقي الرشيد في ضوء عصر التحول الرقمي.

13- الأهتمام بتربية الطفل علي قيم التسامح والسلام والإيثار والأنتماء والولاء وحب الوطن واحترام الكبير.

14- التأكيد علي أخلاقيات الذكاء الأنساني والقيم الأخلاقية النبيلة في مقابل الأستذكاء الصناعي والغباء المصطنع.

15- توجيه الباحثين للبحث في مجال النمو النفسي المتكامل في مجال تربية الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

16- توجيه الباحثين للبحث في مجال التنمية المعرفية لمعلمات رياض الأطفال.

17- توجيه الباحثين للبحث في توظيف مسرح الطفل وإعلام الطفل في تنمية المحصول اللغوي للأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

19- توجيه الباحثين للبحث في مجال قصص الأطفال وأدب الطفل ومتاحف الطفل لأكساب الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة المفاهيم اللغوية والبيئية والأخلاقية والعلمية والحركية.

فقرة غنائية وطنية مترجمة بلغة الإشارة

وخلال المؤتمر قدم مجموعة من طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة المنيا فقرة غنائية وطنية مترجمة بلغة الأشارة تحت إشراف الدكتور أحمد يحي مدرس الموسيقي بكلية التربية النوعية، كما تضمن المؤتمر جلسة رئيسية مشتركة للحضور وشركاء التعليم والمشاركين من الخارج من خلال المنصة الإلكترونية Zoom، ثم تم مناقشة مجموعة كبيرة من الأبحاث وأوراق العمل للمشاركين بالمؤتمر بثلاث جلسات منفصلة في تخصصات: العلوم النفسية، العلوم التربوية، العلوم الأساسية.