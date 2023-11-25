«عميدة الأسيرات».. معلومات عن ميسون الجبالي المفرج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي

ضمت أسماء الدفعة الثانية العديد من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين، الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة وفقا لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعددهم 39، منهم ميسون موسى الجبالي.

ولقبت مسيون الجبالي بعميدة الأسيرات الفلسطينيات، إذ تعد أقدم أسيرة معتقلة في سجون الاحتلال، وتبلغ 27 عاما من بيت لحم بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أبناء وفا الفلسطينية.

اعتقال الاحتلال لميسون الجبالي

في عام 2015 اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة الفلسطينية صاحبة الـ 27 عاما، إذ حكم الاحتلال عليها بالسّجن لمدة 15 عاما، واتمت 9 سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

التميز في مرحلة الدراسة

كانت ميسون من بين الفتيات المميزات في مسيرتهن التعليمية، إذ عندما اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي كانت في السنة الأولى بجامعة القدس بأبو ديس بقسم الأدب الإنجليزي وحرمها السجن من استكمال دراستها الجامعية عن بعد بجامعة القدس المفتوحة لتكمل تعليمها في قسم الخدمة الاجتماعية.

كانت تعيش ميسون الجبالي بين أسرتها المكونة من 7 أشقاء، و6 شقيقات، وتعتبر من الأسيرات الفاعلات، وتقبع إلى جانب رفيقاتها الأسيرات في سجن «الدامون»، الذي حصلت بداخله على لقب حارسة المكتبة.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين، عن أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم 39 أسيرا.