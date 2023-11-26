تحرير عشرات المحاضر التموينية في حملة مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، إنه جرى تحرير 120 محضرا تموينيا في مراكز سوهاج.

تحرير 120 محضرا تموينيا

واضاف «إبراهيم»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهيبرات، الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 120 محضرا تموينيا خلال يومين

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي،

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم السبت، ما بين سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق