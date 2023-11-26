تحرير عشرات المحاضر التموينية في حملة مكبرة بسوهاج
كتب:
فهد فكري بلوم
05:19 ص | الأحد 26 نوفمبر 2023
حملة تموينية في سوهاج.. أرشيفية
قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، إنه جرى تحرير 120 محضرا تموينيا في مراكز سوهاج.
تحرير 120 محضرا تموينيا
واضاف «إبراهيم»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهيبرات، الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 120 محضرا تموينيا خلال يومين
حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار
وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي،
وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم السبت، ما بين سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق