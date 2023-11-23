تموين سوهاج: توزيع كميات من السكر المدعم بـ27 جنيها في قرى المراغة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، توزيع كميات من السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا في قرية فزارة بالمراغة.

وجاء ذلك بحضور شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة، ومسؤولي إدارة تموين المراغة بمتابعة عملية توزيع كميات من السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا في قرية فزارة.

توفير سكر بأسعار مخفضة في القرى

وتمت عملية التوزيع تحت إشراف إدارة التموين بالمراغة، ويهدف الإجراء إلى توفير سكر بأسعار مخفضة في القرى والمدينة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأعرب شريف السيد عن أهمية استمرار توزيع السكر المدعم وتوفيره بأسعار مخفضة في القرى والمدينة، مؤكدًا على التزامه بتنفيذ توجيهات الحكومة وتقديم الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.

العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.