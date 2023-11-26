خبير اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إنَّ برنامج «تكافل وكرامة» أحد المشروعات الأساسية التي امتهنتها الدولة واستطاعت من خلالها أن تكفل كل مواطن بحاجه إلى العدعم بدخل ثابت، بجانب برامج تقدم الدعم وفق شروط معينة، مؤكدًا زيادة أعداد المستفيدين من هذه البرامج على مدار الأعوام الـ8 الماضية، ليرتفع الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% وتزداد مخصصات «الصحة» و«التعليم».

«الشوادفي»: المبادرات دعمت فئات اجتماعية مستحقة كالمرأة المعيلة والمرضى غير المقتدرين

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، للإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ مشروعات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الأقل دخولاً لم تنس المرأة المعيلة وفئات صحية من غير القادرين استفادت من العلاج المجاني بالمبادرات الرئاسية التي أُطلقت في مجال الصحة العامة.

مشروعات الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة

وتابع الخبير الاقتصادي، «مشروعات الحماية الاجتماعية دخلت على قطاع المشروعات الصغيرة، مثل مبادرة إبدأ، والتي تستهدف توفير وسيلة إنتاج وفرصة عمل لمواطن لا يعمل، فالدولة من خلال حزمة مبادرات عديدة نجحت في توفير تركيز العمل وتوجيهه إلى الفئات المستهدفة حتى يتم القضاء على المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر».