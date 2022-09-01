مع بدء إجراءات الحماية الاجتماعية.. أبرز مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

منذ إطلاق المباردة الرئاسية «حياة كريمة»، تشهد القرى في المحافظات المصرية، طفرة في مختلف المجالات والقطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أفضل الخدمات للمواطن المصري، والعمل على التنمية والتطوير في شتى قرى مصر.

مشروعات حياة كريمة بقرى محافظة قنا

شهد الريف المصري في مركز دشنا بمحافظة قنا، عددا من التطورات والمشروعات المختلفة، إذ أطلقت حياة كريمة مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أبو مناع الذي جرى الانتهاء منه، ومشروع مجمع خدمات المواطنين، ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أبو مناع بمحافظة قنا، بالإضافة إلى مشروع قرية الميات، وإطلاق واحد من أكبر مشروعات حياة كريمة وهو مشروع محطة المعالجة الثنائية الميكانيكي بنجع الميات لتنقية مياه الصرف، وفقا لما أعلنته المبادرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما شهدت محافظة الإسماعيلية، مشروعات حياة كريمة ونالت قرى المحافظة، جانب كبير من التطويرات التابعة للمبادرة، إذ نفذت المبادرة مشروعاتها في قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق الإسماعيلية، في أكثر من قطاع، ومنها مشروع مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية الذي انتهت المؤسسة من تنفيذهما بالكامل.

كما جرى رفع كفاءة المبنى الإداري، واقتراب الانتهاء من تنفيذ الملعب القانوني بالمركز، كما نالت الكباري نصيب من التطوير، إذ جرى الانتهاء من كوبري تل الحبوة، واقتراب تسليم كوبري مصرف بالوظة، فضلا عن الانتهاء من نقطة إسعاف جلبانة وتنفيذ التشطيبات النهائية لمبنى الرعاية والطفولة بالقرية.

حياة كريمة في قرى المنيا

واستكمالا لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، شهدت محافظة المنيا العديد من المشروعات في مركز ومدينة ديرمواس، حيث جرى العمل على إنشاء مركز طبي في قرية نزلة البدرمان يتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل، إذ تم البدء في أعمال الخرسانة المسلحة، وجار استكمال العمل حتى يتم الانتهاء منه بشكل كامل، بناء على بيانات صادرة عن المؤسسة.

وجرى العمل على إنشاء مشاريع مختلفة في قرية تل بني عمران بمحافظة المنيا، وجار العمل على إنشاء محطة لرفع ومعالجة الصرف الصحي، إضافة إلى العمل على تطوير خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه الرئيسية، في العمارية الشرقية.

وتعمل حياة كريمة في الوحدة المحلية، بإبشادات التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، على تطوير الوحدة البيطرية، بالإضافة إلى مشروع المجمع الطبي ووحدة الإسعاف بالقرية، كما تعمل على إنشاء جناح ثانوي عام بنات بمدرسة مبارك منصور الموجودة في قرية هور، إلى جانب تطوير وحدة التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشروع تركيب أسلاك للأعمدة الكهربائية.

كما تعمل «حياة كريمة» على مشروع تبطين الترع في القرى المختلفة، الذي وصل نسبة التنفيذ فيه إلى 70%، والعمل على توعية المواطنين لمنع إلقاء المخلفات في الترع التي تم تبطينها، من أجل الحفاظ على الثروة المائية والعملية الزراعية، بحسب ما أعلنت المؤسسة.

كما يجر العمل في محافظة المنيا على إنشاء مشاريع خدمية مختلفة في 19 قطاع في 192 قرية، بإجمالي 757 تابعًا في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وتستعد للعمل في مشاريع المرحلة الثانية التي من المقرر أن تتم في قرى مركزي بني مزار وسمالوط.