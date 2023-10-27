مشروعات تدعمها المحليات للمرأة والشباب بقروض ميسرة

أكدت وزارة التنمية المحلية، على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر وخلق فرص عمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية المحلية.

وأشار تقرير من وزارة التنمية المحلية، إلى أن من يحق لهم الحصول على دعم وقرض ميسر هم الأفراد الطبيعيين خاصة الشباب من سن 21 حتى 55 عاما، والمرأة من سن 21 عاما حتى 55 عاما، خاصة المرأة المعيلة حتى سن 60 عاما، وأيضا إتاحة صرف القرض لذوي الهمم شريطة أن تتناسب الإعاقة مع نوعية المشروع الذي يقوم عليه.

قيمة القرض

وفيما يتعلق بحجم القرض، أوضحت التنمية المحلية أن الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للشخص المقترض لتنفيذ مشروع يبلغ 60 ألف جنيه، ولا تتضمن قيمة القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة.

أما المجالات المسموح لها بالحصول على قرض التنمية المحلية مايلي:

مشروعا ت إنتاجية

- الإنتاج الزراعي والحيواني

- الإنتاج الداجني

- عسل النحل ومشتقاته

- الصناعات الصغيرة الأخرى

- الصناعات الحرفية البسيطة

المشروعات التسويقية

- أنشطة التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة

- النقل والتوزيع «تروسيكل».

- بيع إكسسوارات

- منافذ البيع والتسويق للسلع المختلفة

مشروعات خدمية

- الميكنة الزراعية

- خدمات أخرى

- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة

- تطوير المخابز البلدية والأفرنجية

- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر