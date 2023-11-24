في نقاط.. آخر تجهيزات «الهيئة الوطنية» لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة

تفصلنا 6 أيام على بدء ماراثون انتخابات الرئاسة لتصويت المصريين في الخارج، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لجاهزية المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات بالخارج، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024، ونرصد لكم في السطور التالية الخطة الزمنية للانتخابات بالخارج.

تجهيزات تصويت المصريين بالخارج

- الانتخابات تُجري في الخارج في أيام «1 و2 و3» من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

- تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

- أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

- الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت في عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

- جاهزية فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

- مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

- استعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة.

- متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية.