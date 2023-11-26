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عوض تاج الدين: الرعاية الصحية شملت ملايين الضيوف على أرض مصر

كتب:

هاجر عمر
12:46 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن الرعاية الصحية في مصر امتدت إلى ملايين الضيوف الذين يعيشون على أرض مصر، من دول عدة، يتجاوز عددهم 9 ملايين ضيف، متابعا: «لم تتأخر منظومة الرعاية الصحية في مصر لتقديم العون المنجز والمخلص للأهل في قطاع غزة كما تشهدون، المرضى والجرحى والأطفال المبتسرين بالقدرة المؤسسة والبشرية».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بكوادرها الطبية ومؤسستها الصحية وقفت إلى جوار دول كثيرة منها دول عربية ودول إفريقية ودول أجنبية في الكوارث والأزمات والحروب.

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