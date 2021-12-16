محمد عوض تاج الدين: لدينا 116 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لديها 116 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واستهلكنا ما يتجاوز 60 أو 70 مليون جرعة.

ولفت «تاج الدين» إلى أن الجرعة التعزيزية «الثالثة» تستهدف أولا الفئات الأكثر احتياجا، ومنها القطاع الطبي وكبار السن، وذلك خلال حواره في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

الكشف المبكر عن الأورام يجعل نسبة الشفاء 95%

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية أصبحت تخرج كل يومًا بمبادرة صحية جديدة، بداية من «100 مليون صحة»، ونتج عنها اكتشاف أمراض كثيرة وعلاجها، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن الأورام يجعل نسبة الشفاء 95%، وهناك ضرورة لتوجيه السيدات كي تفحص نفسها والعلاج المبكر عن سرطان الثدى، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التمويل المادي للبحث العلمي وتطويرة باعتباره ضرورة أولية.

أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة تلقي التطعيمات التي تساعد على محاربة فيروس كورونا المستجد، خاصة لأصحاب المناعات الضعيفة؛ إذ أنها تساعد على محاربة فيروس كورونا إلى جانب الإجراءات الاحترازية، كما أن أصحاب الأمراض المزمنة والسكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس عن الإنسان الطبيعي.