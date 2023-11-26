دليل براءة صلاح محسن من الإشارة لجماهير الأهلي بالصمت (فيديو)

لم يمر فوز الأهلي على نظيره ميدياما الغاني، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية نظيفة، مرور الكرام، حيث عكر صفو الانتصار الكبير، لقطة كان بطلها صلاح محسن لاعب المارد الأحمر.

هل أشار صلاح محسن لجماهير الأهلي بالصمت؟

صلاح محسن، الذي فك عقم مهاجمي الأهلي منذ بداية الموسم، بعدما سجل الهدف الثالث، كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، والاستوديوهات التحليلية عقب اللقاء، بعد اللقطة التي ظهر خلالها وهو يشير بإشارة الصمت، ما أثار استفزاز جماهير القلعة الحمراء.

انتقادات لاذعة، حاصرت مهاجم الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد اتهامه بتوجيه إشارة مهينة لجماهير القلعة الحمراء، قبل أن يخرج وينفي ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

دليل براءة صلاح محسن من الإشارة لجماهير الأهلي بالصمت

دليل براءة رصدته كاميرا «الوطن»، خلال احتفال صلاح محسن بهدفه في مرمى الفريق الغاني، والذي أظهر أن إشارة اللاعب كانت بعيدة تماما عن مدرجات جماهير الأهلي التي كانت متواجدة لمساندة الفريق، وأن الإشارة كانت في اتجاه الكاميرات المتواجدة لنقل اللقاء، في رسالة لمنتقديه خلال الفترة الماضية.

رد حاسم جاء من لاعب الأهلي عبر حسابه على «انستجرام»، والذي كتب خلاله: «احتفال عادي جدا والله، جمهور مين اللي اقوله هس .. بطلوا هري»، واستطرد: «للمرة المليون أقول إن من فسر احتفالي بشكل خاطئ هدفه الوقيعة بيني وجماهير الأهلي، جماهير الأهلي فوق رأسي».

واختتم: «أي لاعب بدون جماهير الأهلي لا يساوي شيئًا، من المستحيل أن أقصد جماهير الأهلي بهذا الاحتفال، أرى أنه احتفال عادي».