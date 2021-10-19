صلاح محسن يغيب عن الأهلي لمدة 4 أسابيع

يخضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمود متولي، لفحص طبي في تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، بشأن الإصابات التي ضربتهم في الفترة الماضية، وحالت دون سفرهم رفقة الأحمر إلى النيجر؛ لخوض مباراة الذهاب، أمام فريق الحرس الوطني.

وخضع الرباعي لبرامج تأهيلية مختلفة في القاهرة، للتعافي من الإصابات التي تعرضوا لها، ولتجهيزهم للمرحلة المقبلة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

للتفاصيل اضغط هنا.