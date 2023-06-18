وزير التعليم: نسعى للتوسع في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، لافتًا إلى أنه بموجب اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، يتم دعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري ما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

تطبيق فلسفة التوكاتسو

وقال الوزير، إنه سعيًا من الوزارة لإنجاح هذه التجربة، وللحفاظ على هوية وفلسفة التعليم الياباني، وحرصًا على تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان وأهمية استدامة تنمية الموارد البشرية، وللحفاظ على فلسفة التوكاتسو الأساسية، ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لتطبيق وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها من خلال تدريب المدربين والمعلمين.

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق مع وكالة جايكا على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربي التوكاتسو، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين في مصر واليابان، وأعضاء من مشرفي المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.

وأشار الدكتور رضا إلى أنه تم تخريج أول مجموعة معتمدة لمدربي أنشطة التوكاتسو المصريين في ديسمبر 2021 بـ9 مدربين، تم اعتمادهم من قبل الخبراء اليابانيين من جايكا.

التوسع في المدارس اليابانية

وأعرب الوزير عن تطلعه بأن تحظي تجربة المدارس المصرية - اليابانية بمزيد من التعاون، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وهنأ الوزير خريجي الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لاعتماد مدربي التوكاتسو وعددهم 13 مدربا، قائلًا: إن مصر تنتظر منكم الكثير، ونحن معكم، ونقدم لكم كل الدعم لمساعدتكم في أداء رسالتكم.

وفي كلمتها، أعربت إيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية لحضور مراسم الاحتفال لتسليم شهادات الاعتماد لهذا العام، مهنئة مسؤولي التوكاتسو الثلاثة عشر المعتمدين لهذه المرة.

وأشارت إلى أنه في مراسم الاحتفال لعام 2021، ذكرت أن الحصول على الاعتماد يعد دليلاً على كون مسؤولي التوكاتسو المعتمدين هم رائدو التوكاتسو بمصر، متمنية أن يلعبوا دورا نشطا كخبراء لنشر التوكاتسو في أرجاء مصر.

وأوضحت أنه منذ مراسم الاحتفال السابق تغير وضع التوكاتسو بمصر، إذ جرى عقد تدريبات تمهيدية للتوكاتسو مستهدفة 30 ألفا ممن لهم علاقة بالتعليم من موجهين ومعلمين ومديري مدارس، وذلك على مدار ثلاثة أشهر منذ يوليو 2022 لتنفيذ ممارسات التوكاتسو في ثمانية عشر ألف مدرسة حكومية في جميع أرجاء مصر، مؤكدة أن مسؤولي التوكاتسو هم من قاموا بالمحاضرات، وأن مسؤولي التوكاتسو المعتمدين قد لعبوا دورا محوريا في هذه التدريبات.

وقالت إيموتو: «أعتقد أن التمكن من تحقيق تنفيذ مثل هذا التدريب على نطاق واسع تم بفضل القيادة القوية لوزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة من قبل مسؤولي التوكاتسو المعتمدين، مضيفة أنه من خلال التدريب على الصعيد الوطني سيتم تنفيذ وممارسة التوكاتسو في المدارس الحكومية بخلاف المدارس المصرية اليابانية، ولكن من المهم الدعم المستمر لمديري المدارس والمعلمين، مما يزيد دور المدربين المعتمدين نموا واتساعا.

الحفاظ على الهوية الأصلية

وأكدت أن الجايكا تعتزم التعاون المستمر لتحسين جودة التعليم في مصر، ومواصلة تعاونها بشكل خاص من خلال ممارسة التوكاتسو، والاستمرار والمضي قدما في المشروعات من خلال الشراكة التعليمية التي تدعمها وتحث عليها كل من الحكومتان اليابانية والمصرية.

ومن جهتها، أعربت نيفين حمودة مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية عن سرورها بتخريج الدفعة الثانية من مدربي أنشطة التوكاتسو بالتعاون مع منظمة الجايكا والتي تعبر عن الحفاظ علي الهوية الاصلية لفكر وفلسفة التوكاتسو من أجل تطوير متوازن للجوانب الاجتماعية والوجدانية والجسمانية والأكاديمية للطفل.

وفى نهاية الحفل، قام الوزير وإيموتو بتكريم الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية وهم الدكتور ياسر مسعد أحمد عوض الله، و حنان سمير عبد الرازق، وأماني عبد النبي إبراهيم، والدكتور حسن محمد عبد الهادي إبراهيم، ومها السيد جبا، واهبة عبد المنعم أحمد، وهدى السيد سلامة، وإبراهيم الفقي، والدكتور عاطف عبد المنعم كمال، وحنان محمد إبراهيم، وسميرة محمود بدران، وكمال السيد لطفي، والدكتور حسام محمد عبد الرؤوف.

جاء ذلك بحضور إيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ونيفين حمودة مستشارة الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة أمل رفعت نيابة عن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وايازاكي جينتارو، ممثل أول مكتب جايكا مصر، ومالك أحمد مدير وحدة المدارس اليابانية (PMU).