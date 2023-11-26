عوض تاج الدين: النظام الصحي القديم فعال لكنه لم يحقق الرضا المطلوب للمواطنين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل يقدم الخدمة الصحية لكل المواطنين بمصر، على أن يكون نظاما تضامنيا فعالا، مضيفًا: «النظام الصحي القديم الذي يعمل حاليًا يقدم خدمات جليلة جدا ومئات التدخلات الطبية، لكن لم يغط هذا النظام كل السكان، ولم يحقق الرضا المطلوب للمنتفعين».

الخدمات الصحية بالنظام الصحي القديم لم تمتلك كل الخدمات المطلوبة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسات تقديم الخدمات الصحية بالنظام الصحي القديم لم تمتلك كل الخدمات المطلوبة، واصفا المبادرات الرئاسية بـ«الرائعة» لدورها في تغطية هذه الفجوة بين ما هو يقدم من خدمات صحية وما هو مطلوب، «كانت فجوة ملموسة الحقيقة وكانت كل احتياجات القطاع الصحي ما بين قدرات وإنجازات هذا القطاع».