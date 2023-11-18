وظائف من وزارة الشباب والرياضة برواتب مجزية.. شروط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإداره العامه للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة ميكروسوفت ومؤسسه كير للتنمية من خلال مبادره توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الخاصة.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف الشاغرة، وميعاد اليوم التوظيفي وكيفية التقديم وموعده وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

وظائف شاغرة

منسق ممرات «مؤهل متوسط - عال».

بائعو جزارة

بائعو بقالة

بائعو خضار وفاكهة

بائعو عطارة

أفراد أمن

كاشير

محضر طلبات

مسؤول استلام

مراقب مخزون

اخصائي تسويق

المميزات الوظيفية

رواتب مجزية

تأمين طبي واجتماعي

وجبات غذائية

تارجت شهري

سكن مجهز

شروط التقديم للوظائف

- مؤهل عال أو متوسط

- موقف واضح من الخدمة العسكرية

- السن من 20 الي 40 سنة

- غير متاح للطلبة

موعد ومكان اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي بمركز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة،أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء

الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/AWVjxiaVYR

ولمزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي: https://tawzeefmasr.com