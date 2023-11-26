رئيس «عمال مصر»: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد يعقد مؤتمره اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات والتطور الذي بدأه في مختلف المجالات.

وأضاف «جبران»، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد العمال، أن عمال مصر قرروا المشاركة الإيجايية في الانتخابات، إيمانا منهم بأهمية صوتهم في رسم مستقبل مصر واستكمال مسيرة الإنجازات.

وتابع: صوتنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، الذي ٱمن دائما بعمال مصر وقدرتهم على النهوض بوطنهم في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

مواجهة الإرهاب

كما أشار «جبران» إلى نجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي في خوض عدة معارك بداية من مواجهة الإرهاب حتى شق الجبال لبناء الطرق والمدن العمرانية الجديدة، بما جعل مصر في صورة مشرفة على خريطة العالم، وكل ذلك أتى برؤية ثاقبة من قبل القيادة السياسية وبمساعدة عمال مصر الشرفاء.