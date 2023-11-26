ياسر القاضي: الرئيس السيسي منصت ومناقش جيد ويدعم الوزراء.. وهذه فلسفة قائد

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعاته معه كان مهتمًا جدًا بإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها وجزء منها خاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «القاضي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بعد العمل على الهيكلة كان يوجد اجتماعات كثيرة مع الرئيس، وأنه شرف بالمتابعة الدائمة من الرئيس لكل إنجازات الوزارة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة بها وكيفية تنفيذها على الأرض.

اهتمام الرئيس السيسي بالتكنولوجيا والاتصالات

وأكد أن حظه كان أوفر من الوزارء زملائه وذلك لأن الرئيس كان مقتنعًا بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي القاطرة الرئيسية للتنمية والمحرك لاقتصاد الدولة.

وأشار إلى أن أول اجتماع له مع الرئيس كان بعد اجتماع التكليف بثلاثة أسابيع، وكان مستعدًا له بعرض طويل، واستأذن الرئيس بالاختصار في العرض، ولكن الرئيس طلب منه أن يأخذ وقته، مؤكدًا أن الرئيس كان يعطي الوزراء الوقت الكافي والذي قد يصل إلى 3 أو 4 ساعات وكان منصتًا جيدًا ويستمع باهتمام كبير ويناقش وإذا اقتنع يدعم بشكل كبير وهذه فلسفة قائد.