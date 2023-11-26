حكاية طفل فلسطيني ظل في السجون الإسرائيلية 28 شهرا.. ضرب وإهانة

الساعة تشير إلى الثانية صباحاً يوم 22 من شهر يوليو 2021، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل أسرة رجا أسعد رجا أبوقياص، في قرية رمانة بمحافظة جنين، ليستقر في السجون الإسرائيلية لمدة 28 شهراً في معاناة لا تُحتمل، بحسب ما وصفه «أسعد» والده.

رجا أسعد 18 عاما، كان ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتملت على 39 فلسطينياً، بوساطة مصرية قطرية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

«هجموا علينا في البيت واعتقلوا ابني هو وكان نايم».. بهذه الكلمات وضّح أسعد رجا، بداية الاعتقال لنجله على سد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حديثه لـ «الوطن»: «صُدر ضده حكم بالسجن عامين وغارمة 4 آلاف شيكل بتهمة إطلاق النار في الهواء ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي».

قضى رجا أسعد، 28 شهراً في سجون الاحتلال، كانت وتيرة سيرها عبارة عن معاناة طوال النهار والليل، نتيجة الضرب والإهانة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى الغذاء لم يكفِ للأسرى على الإطلاق: «منذ عملية السابع من شهر أكتوبر الماضي وزادت قوات الاحتلال من ضربها وتعاملها السيئ للأسرى الفلسطينيين ومنهم ابني».

دور مصر مهم في القضية الفلسطينية

لمصر دور مهم في القضية الفلسطينية وصفقة تبادل الأسرى، بحسب رجا أسعد، معبراً عن فرحته بعودة نجله بعد الاعتقال: «نفتخر ونعتز بالوساطة المصرية في الصفقة ومصر دائماً حاضرة بقوة في القضية الفلسطينية».