وكيل «عربية النواب»: مصر تلعب دورا تاريخيا لاحتواء الأزمة داخل غزة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل الحفاظ على استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما أن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في احتواء الأزمة بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعلنت الفصائل تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقية.

دور مصري في إطلاق سراح المحتجزين

وقال محسب، في بيان صحفي له اليوم، إنّ إسرائيل خرجت أمس تهدد باستئناف القصف الجوي للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، لكن الجهود المصرية نجحت في احتواء الأزمة؛ لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق، لافتا إلى أنّ مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث أفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.

وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أنّ الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء هذه الحرب تماما، كذلك في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، إضافة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة؛ لتخفيف معاناة الأهالي الذي يواجهون الحصار ونفاذ السلع الغذائية والأدوية والوقود ويعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة والتدني.

دور دبلوماسي مصري لوقف إطلاق النار

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة وصولا إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وهو ما ينعكس في اللقاءات المستمرة التى تعقدها القيادة المصرية والاتصالات المكثفة مع زعماء ورؤساء العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب، مشيرًا إلى أنّ مصر لعبت دورًا دبلوماسيًا تاريخيًا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.