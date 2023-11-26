«من طفل لطفل».. إطلاق مبادرة «القومي للطفولة والأمومة» دعما لفلسطين

مبادرة من طفل لطفل، تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقديم مساعدات للأطفال في قطاع غزة، وإرسال قوافل للمعبر، وتهدف المبادرة إلى إشراك الأطفال في تقديم الدعم لأطفال فلسطين، ومن المقرر أن تتوجه المبادرة لكل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات لتجهيز المساعدات الإنسانية، ولن تقتصر فقط على أطفال غزة بل من المقرر إن تساعد كل الأطفال في مناطق الصراع حول العالم.

تم الإعلان عن المبادرة من خلال الأطفال المشاركين في الفاعلية، وشرحوا تفاصيلها.

فيلم تسجيلي يستعرض مأساة أطفال غزة

كما استعرض المجلس القومي للطفولة والأمومة فيلما تسجيليا عن معاناة الأطفال في قطاع غزة، يتضمَّن رسائل من أطفال غزة بأهمية انتهاء الحرب.

كما توجَّه عدد من الأطفال المصريين بعدد من الرسائل الداعمة للأفال داخل قطاع غزة وكذا أطفال من السودان وسوريا.

وأكد الأطفال أهمية أن يعيش الأطفال في أمان وسلام، ووقف الحرب ليتمتع أطفال فلسطين بحقهم في الحياة.