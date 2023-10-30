«النواب» يوافق نهائيا على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

يتضمن مشروع القانون مواد الإصدار، ويتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1988 وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به جرى النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.