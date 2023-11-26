مستشار الرئيس للصحة: تطوير المنظومة الطبية شمل جميع المؤسسات في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن القطاع الصحي في مصر شهد العديد من الإنجازات، أبرزها القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، موضحا أن الرئيس السيسي كان يتابع المنظومة الصحية متابعة دقيقة، ويقدم الدعم المالي غير المحدود.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التطوير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر ليس فقط المؤسسات الحكومية، لكن أيضا القطاع الجامعي والقطاع الخاص.

محاولات عديدة لتطوير المنظومة الصحية

وشدد على ضرورة عودة طبيب الأسرة وما يقدمه من حزمة من الخدمات الطبية، مشيدا بقرارات القيادة السياسية الحاسمة والدراسات المعمقة من الجوانب المالية والاقتصادية والكوادر البشرية والبدء في نظام الصحي الشامل، الذي بدأ بمجموعة من المحافظات، يليه بقية المحافظات في السنوات المقبلة، معربا عن سعادته لمرور 4 سنوات على بداية المشروع الذي سيشمل كل أبناء الشعب المصري تحت منظومة صحية واحدة.