وزيرة الثقافة: في يوم الطفل العالمي.. هناك صغار يتألمون ويستشهدون في فلسطين

استهلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلمتها بمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتحية إلى الأطفال، قائلة: «أطفالنا الأعزاء قلوبنا وأرواحنا التي تمشي على الأرض.. صباح الخير وكل عام وأنتم تعيشون في عالم خالٍ من الشرور، كل عامٍ وأنتم تنعمون بعالم خالٍ من الصراعات.. كل عام وأنتم في سلام وعام خالٍ من الحروب».

وتابعت «الكيلاني»، في كلمتها خلال فعالية المجلس القومي للأمومة والطفولة «حلمنا حقنا»، متوجهة بالتحية إلى أبناء فلسطين، متمنية لهم السلام والأمان: «كل عام وأطفال فلسطين المحتلة في دولتهم الآمنة المطمئنة يعيشون ويفرحون ويلعبون ويمارسون حقوقهم كافة».

وتابعت وزيرة الثقافة، موضحة ما يعانيه الطفل الفلسطيني، في هذه المناسبة العالمية: «يأتى يوم الطفل العالمي في نوفمبر هذا العام، والطفل يئن ويتألم ويجرح بل ويُستشهد في فلسطين ويتألم معه الطفل المصري وكل طفل في العالم أجمع، علم وعرف بقضية الطفل الفلسطيني العادلة الذي لا حُلم له إلا أن يعيش في أرض آمنة على تراب وطنه فلسطين ومتنفسا هواءه تحت مظلة سمائه».

واستطردت «الكيلاني»، «يئن الطفل الفلسطيني ولا يطالب إلا بأبسط حقوق الحياة والتي أقرها المجتمع الدولي له، وهي حق أصيل وضروري طبقاً للأعراف والقوانين الدولية التي أعطته حقاً في المأكل والمسكن والصحة والتعليم واللعب والثقافة، وقبل كل ذلك أن يعيش آمناً مطمئناً غير مهدد بأن تقصف بيته الصواريخ والقذائف».