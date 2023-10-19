وزارة الثقافة التونسية تلغي إقامة مهرجان قرطاج السينمائي

أعلنت وزارة الثقافة التونسية إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج السينمائي، الذي كان من المقرر أن ينطلق بعد أيام قليلة في العاصمة التونسية.

إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي

جاء بيان المهرجان: «تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية».

كانت الهيئة المديرة للدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية اختارت المنتجة التونسية درة بوشوشة، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة. درة بوشوشة اسم لامع في تاريخ الإنتاج السينمائي العربي والأفريقي والعالمي، وعرفت بدعمها لسينما المؤلف والتزامها بالدفاع عن السينما الأفريقية وسينما الجنوب والترويج لها.

وتولت بوشوشة إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات سنة 2008, 2010 و2014 حين منحت المهرجان أبعادا جديدة، فأصبح موعدا سنويا وأطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الجهات، كما أسست ورشة تكميل لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة.