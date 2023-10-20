وزارة الثقافة تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الأحد

أعلنت وزارة الثقافة تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الأحد المقبل، أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، أعلن في بيان سابق، تضامنه مع الشعب الفلسطيني عقب الهجمات التي استهدفت قطاع غزة مؤخرا.

وفي سياق متصل، احتشد ملايين المواطنين في المساجد والشوارع من أجل دعم فلسطين في جمعة تحيا مصر، وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وكذا الحفاظ على الأمن القومي المصري.

كما نظم الالآف من المصريين في شوارع المحافظات، مسيرات لدعم فلسطين والوقوف بجانب أهالي غزة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء بينهم أطفال وسيدات.