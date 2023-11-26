رئيس جامعة كفر الشيخ: مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تعلمهم مهارات القيادة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الدراسة الرسمية للمعلومات الأولية لمساعدات قائدات الجوالة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

رئيس الجامعة: مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدراسات لتأهيل أبناء الجامعة ليكونوا قادة وقائدات قادرين على قيادة المستقبل وتحمل مسئولياتهم اتجاه مجتمعاتهم، مشيراً إلى أنّ مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعياً الطلاب الي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بينهم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ نشاط الجوالة يُعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تُساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان، واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين، والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق واحد، متمنياً التوفيق لعشائر الجوالة بالجامعة.

الدراسة الرسمية للمعلومات الأولية لمساعدات قائدات الجوالة بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ فعاليات الدراسة تضمنت، الافتتاح وتحية العلم ومجموعة من الجلسات الكشفية والإرشادية عن تاريخ الحركه وأهميتها ومبادئها وأساسياتها والمهارات العملية بها وشارات الجدارة والهواية وتقاليد تحية العلم وغيرها، وقد أُقيمت الدراسة بكلية التمريض، بحضور الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد الكلية، وكان من بين هيئة تدريب الدراسة قائد ناديه سالم، رئيس جمعية المرشدات بكفر الشيخ، وقائد أم السعد المليجي، المشرف العام، وقائد وفاء عبد الصمد، وقائد وسام مصطفى، وقائد ناهد عبد المقصود، قائدات الدراسة، هذا وقد تم تكريم القائدات ممن حصلن علي إجازة الشارة الوطنية من جمعية المرشدات المركزية المصرية.