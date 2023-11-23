جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة «الطالب والطالبة المثاليين»

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة «الطالب والطالبة المثاليين» بالجامعة خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجّه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم، واكتساب الخبرات، والتواصل مع الأساتذة، والاستفادة من خبراتهم، والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

وأشار «دسوقي»، إلى أنّ الجامعة لا تألو جهدًا في دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، لافتاً إلى أنّه جرى التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة.

إجراء المسابقة على عدة مراحل

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل، كالتالي:

- الاختبار التحريري ويشمل «المعلومات العامة - القدرات الذهنية - اللغة الإنجليزية».

- مناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية، والسمات الشخصية والمظهر العام «التقييم النفسي».

- تقييم اللغات الأجنبية، وعرض تعريفي، والمرحلة النهائية المقابلة الشخصية.