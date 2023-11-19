جامعة كفر الشيخ ومركز الأزهر للفتوى ينظمان دورة تأهيل المقبلين على الزواج

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مركز الأزهر الشريف ممثلاً في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورة بعنوان «تأهيل المقبلين على الزواج»، ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار «أسرة مستقرة يساوى مجتمع آمن».

جاء ذلك في إطار التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ في الاهتمام بقضايا الشباب، ونشر الوعي الديني، وتثقيف المجتمع، والحفاظ على الأسرة المصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تلك الدورة هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته، والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة قد شملت عدة محاضرات تم عقدها بالمدينة الجامعية «طالبات»، وتضمنت هذه المحاضرات موضوعات «وجود الأسرة ضرورة دينية ومجتمعية، واختيار شريك الحياة، وأحكام الخطبة، وأحكام الزواج، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف بين الزوجين، والتربية الصالحة للأبناء».

واختتمت فعاليات الدورة، بتسليم شهادات للمتدربين وتكريمهم.