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أحمد جمال: فخور بمشاركتي في احتفالية دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

كتب:

آية الله الجافي
02:08 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
أحمد جمال يحيي احتفالية عمال مصر

أحمد جمال يحيي احتفالية عمال مصر

أحيا المطرب أحمد جمال فعاليات احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من خلال تقديم العديد من الفقرات الغنائية في حب مصر وتقدير عمال مصر، وسط هتافات وغناء الحاضرين حاملين أعلام مصر.

وأكد أحمد جمال أنه يشعر بالفخر لمشاركته في تلك الفعالية الشعبية، وأنه حرص على مشاركة عمال مصر دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عدد من العمال إلى الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للعمال في مختلف القطاعات، وخاصة الدعم الذي قدمه للمرأة وذوي الهمم من خلال إدماجهم في مؤسسات الدولة.

يذكر أن المؤتمر حضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات اتحاد عمال مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه.

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