اتحاد عمال مصر ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأحد

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأحد المقبل، بالصالة المغطاة بنادي المقاولين العرب بالقاهرة.

تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أكد رئيس عمال مصر، في بيان، أن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لم يأت من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التي بدأها الرئيس في كل المجالات، التي حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، إضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظات الجمهورية.

وطالب «جبران»، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

جهود اتحاد عمال مصر

يأتي المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام، وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.