اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي أدار البلاد بحكمة وحزم

رحب محمد جبران، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالحضور في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس السيسي في السباق الانتخابي، قائلا: «نحن هنا اليوم لنؤكد على قرار دعم الرئيس الذي اتخذه اتحاد عمال مصر بالإجماع، متقدما بالتهنئة للرئيس السيسي في ذكرى مولده».

اتحاد عمال مصر

وأضاف جبران خلال كلمته أن الرئيس السيسي أخذ دفة البلاد وأدارها بحكمة وحزم، واتضح للجميع أن المسار الذي اتخذه كان هو المسار الصحيح، وذلك يظهر الآن في الأحداث التي تحدث حولنا في المنطقة، ودور مصر في تقديم الدعم لها، وهي آمنة مطمئنة.

الانتخابات الرئاسية

وتابع: «نبعث من هنا للرئيس رسالة.. أنت لست وحدك، وعمال مصر خلفك في مسيرتك، وعلى وعد دائم بدعمك، والتصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار آمن البلاد».

وأكد أن عمال مصر جميعا قرروا النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسي حتى يستكمل مسيرة التنمية التي بدأها.