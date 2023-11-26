تحصين 47 ألفا و610 طيور ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 47 ألفًا و610 طيور، ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 47 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 47 ألفًا و610 طيور ضد الأمراض الوبائية، بواقع 42 ألفا و710 طيور متنوعة ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 4 آلاف و900 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحدة، و2 رياشة، كما تم عمل التقصي النشط لرصد فيروس إنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك بمركز البرلس، وجرى أخذ 18 عينة من الطيور من 9 منازل، وإرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص، وجاءت النتيجة سلبية.

وأوضح «بشار»، أنّه جرى سحب 128 عينات ما قبل البيع من 10 مزارع، بإجمالي 54 ألف طائر، ومنح 31 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري، بمتابعة الدكتور علي عبدالسلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

استمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.