تحصين 79 ألفا و800 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور بكفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تحصين 79 ألفا و800 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين عدد كبير من الطيور

وقال «بشار»، إنه تم تحصين عدد 26 ألفا و400 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر عدد 1300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، و52 ألفا و100 طائر حول البؤرة، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

تطهير سوقين و8 رياشات

وأوضح «بشار»، أنه تم التقصى النشط بسوق سيدى سالم، ومزرعة الرومى بمحلة موسى، وتم جمع 43 عينة، فضلاً عن تطهير سوقين و8 رياشات، كما تم التقصى الموجه حول البؤرة بعدد 161 مزرعة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، خلال الأسبوع المنتهى فى 20 أبريل 2023 وحتي 27 أبريل 2023.

ومن جانبه، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وانفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، وذلك من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ علي المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.