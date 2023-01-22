استمرار تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

تحصين 17 ألف و170 طائرا ضد الأمراض الوبائية

وتمكنت الحملة، من تحصين 17 ألفا و170 طائرا ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين 6 آلاف و530 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور بأجر، و13 ألف طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير سوقين، و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما جرى عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 8 آلاف طائر، ومنح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

تنظيم ندوات إرشادية

كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوات إرشادية عن أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدى، وجدري الأغنام، والأمراض المشتركة وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهمية التلقيح الصناعي في تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، وأكثر إنتاج الألبان واللحوم.

توعية المواطنين

وجرى توعية المواطنين في مختلف الندوات عن أضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والأدوية البيطريه، وآثارها السلبية على صحة الإنسان، بمشاركة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبد الملك، والدكتورة عزة عبد الله، والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبة المغازي، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة دعاء عبد الحي، عبير أشرف.