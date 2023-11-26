زراعة أول فدان قمح في حقل استرشادي بإدارة قوص التعليمية بقنا

أعلنت إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، زراعة أول فدان قمح في حقل استرشادي، زرعته المدرسة الثانوية الزراعية بخزام ضمن تجربة زراعة القمح على مساحة زراعية بالحقول الإرشادية لتعليم الطلاب طرق زراعة جديدة لزيادة الإنتاج وترشيد النفقات.

زراعة القمح

وقال الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوي التعليمية، إن قيادات من مديرية الزراعة والوحدة المحلية، حضرت أعمال يوم حصاد تجربة زراعة القمح بالمدرسة الثانوية الزراعية، بتوجيهات حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا.

تعليم الطلاب طرق زراعة جديدة

وأوضح «حسن»، أن تجربة زراعة القمح على مساحة زراعية ضمن الحقول الإرشادية هدفها تعليم الطلاب طرق زراعة جديدة، لزيادة الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف الإنتاج، والتعرف على الحصاد الميكانيكي واليدوي، وتعليم الطلاب الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج ونشر الوعي الزراعي السليم، عن طريق الطلاب وأسرهم لزيادة الإنتاجية في إطار مجالات التعاون مع مركز البحوث الزراعية للنهوض بإنتاجية القمح.