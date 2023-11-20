«تعليم قنا»: استخدام الكروت الذكية لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم، اجتماعًا بأعضاء منظومة التغذية المدرسية، لمناقشة استخدام الكروت الذكية، وبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، بالتعاون مع شركة سايلو فودز للأغذية الموردة للتغذية المدرسية.

كروت التغذية المدرسية

وتوزع وجبات التغذية المدرسية على جميع المدارس من خلال الكارت الذكي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وفقًا لبرتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة سايلو فودز، فيما يتعلق بميكنة منظومة التعذية المدرسية.

المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، والمهندس علاء أبو العزم مدير IT بشركة سايلو فودز وأيمن محمد السيد المفوض من شركة سايلو فودز بمحافظة قنا وأشرف مريد مدير إدارة التغذية بالمديرية وثريا متشولح رئيس قسم التغذية المدرسية بالمديرية.