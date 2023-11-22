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مدير عام «تعليم قنا» يناقش حلول مشكلة العجز في تدريس المواد

كتب:

رجب آدم
02:42 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
تعليم دشنا

تعليم دشنا

عقد طارق نور الدين مدير عام دشنا التعليمية اجتماعا بجميع مديري مدارس مجلس قروي أبو مناع بحري وغرب استعدادا لاختبارات شهر نوفمبر الجاري.

وأكد نورالدين جاهزية الإدارة التعليمية لإجراء الاختبارات بالتنسيق بين الموجهين الأوائل ومديري المداس وكذلك الالتزام بالمواصفات الامتحانية لكل مادة في مراحل النقل المختلفة.

تجديد علمي مصر ومحافظة قنا

وفى سياق متصل شدد المدير العام على ضرورة تجديد علمي جمهورية مصر ومحافظة قنا علي أسطح مباني المدارس وضرورة التواصل بين مديري المدارس ومعلمي المواد والموجهين لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء عملهم.

وضع مقترحات للحل للحد من المشكلة 

كما طالب مديري المدارس بضرورة بتسليم أعداد العجز في تدريس المواد بالمراحل المختلفة بمدارس الإدارة مع وضع مقترحات للحل للحد من تلك المشكلة بالإدارة.

كان مدير إدارة دشنا التعليم، عقب توليه المنصب عقد عدة لقاءات مع مديري المدارس في إدارة دشنا التعليمية ، وأكد التزام بالحضور والانصراف وإعداد دفاتر الأمن والالتزام باليوم الدراسي.

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