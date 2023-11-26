ضبط مصنعين لإنتاج الأعلاف الحيوانية وزيوت السيارات المغشوشة بالجيزة

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، والجهات المعنية، بشن حملة مُوسعة، استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مدير مصنع أعلاف حيوانية، كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية"؛ لقيامهما بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية، مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع، و20 طنا منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لاحدى الشركات الوهمية، معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول ، فضلا عن خط إنتاج كامل.

كما أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائي بدون ترخيص، لتجميع زيوت محركات السيارات المتهالكة والمستعملة، وإعادة تدويرها بالتسخين داخل أفران كهربائية، وإضافة مواد كيميائية لإعادة لزوجتها وتنقيتها لإنتاج زيوت محركات "مغشوشة" ومعبأة ومعدة للتداول، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وعثر بداخل المصنع على طني نفايات بترولية خطرة "زيوت سيارات متهالكة ومستعملة"، وطني منتج نهائي لزيوت السيارات مغشوشة معاد تدويرها، منسوب إنتاجها لاحدى الشركات الوهمية وخط إنتاج كامل .. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.