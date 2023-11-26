أعظم لاعب في تاريخ الشطرنج يرد على محمد صلاح.. هل قَبل التحدي؟

تحدٍ جديد أطلقه الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما كشف عن عشقه لممارسة لعبة الشطرنج بشكل يومي.

كيف رد ماجنوس كارلسن أعظم لاعب في تاريخ الشطرنج على تحدي محمد صلاح؟

«بالتأكيد أنا لست ماجنوس كارلسن»، هكذا تحدث محمد صلاح خلال تصريحاته لـ«سكاي نيوز»، عن حلمه باللعب أمام أحد أعظم لاعبي العالم في تاريخ الشطرنج وبطل العالم في اللعبة، مؤكدا: «أتمنى أن ألعب ضده في يوم من الأيام».

رد سريع جاء من جانب أسطورة الشطرنج النرويجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد ساعات قليلة من تصريحات محمد صلاح، بعدما وضع إشارة لـ«يد» ترحب باللعب مع الفرعون المصري، كما قام بعمل «منشن» لقائد منتخب مصر، في إشارة لقبول التحدي.

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 26, 2023

محمد صلاح يتحدى أسطورة الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن

ماجنوس كارلسن، هو أستاذ عالمي نرويجي في الشطرنج حقق لقب بطل العالم في الشطرنج خمس مرات، ويعد البطل العالمي صاحب الـ33 عاما، في الوقت الحالي هو بطل العالم في الشطرنج السريع وبطل العالم في الشطرنج الخاطف.

بلغ نابغة الشطرنج، كارلسن قمة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج للمرة الأولى في عام 2010.

محمد صلاح أكد في مقابلته أنه يمارس لعبة الشطرنج بشكل يومي «أون لاين»، مع منافسين حقيقيين، مشيرا إلى أنه يدخل باسمه وصورته ولكن برقم آخر، موضحا: «الناس تسألني هل أنت حقيقي محمد صلاح، أجاوب بنعم، ولكنهم يقولون أنت تكذب، فأرد: نعم أكذب».