لاعب الأهلي بطل الصحف الإنجليزية في أقل من 24 ساعة.. محمد صلاح كلمة السر

لم يكن مرور محمد صلاح، من أي ملعب عاديًا، بل يسبقه ويرافقه ويعقبه كثير من الجدل، تارة بالحديث عن تصرفات الجماهير تجاهه، وتارات أخرى بالكيل بالمديح على أدائه الاستثنائي، فبماذا انشغلت الصحف بالحديث عن الفرعون تلك المرة؟

محمد عبدالمنعم يسيطر على حديث الصحف العالمية

«الأمن يحمي محمد صلاح»، لا حديث يعلو فوق ظهور قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، أثناء مرافقة طاقم أمني داخل الملعب، بعد تعرضه لاقتحام من قبل بعض المشجعين، خلال لقاء مصر وسيراليون الذي أقيم في ليبيريا، وانتهى بانتصار الفراعنة، بهدفين لهدف.

المشهد لم يمر مرور الكرام، ما جذب اهتمام الصحف الإنجليزية، التي أفردت مساحات واسعة للحديث عن لقطات اقتحام ملعب مباراة مصر وسيراليون، ما جعل الفرعون يستعين بطاقمه الأمني الخاص، أثناء الخروج إلى غرفة الملابس.

«مشاهد مروعة في الليلة الماضية لقوات الأمن.. توجيه اللكمات لأحد المشجعين اقترب من لاعب ليفربول»، هكذا علقت صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي سلطت الضوء على لحظة اقتحام بعض المشجعين للملعب من أجل التقاط بعض الصور مع محمد صلاح والتواصل معه عن قرب.

«تعرض محمد صلاح لاعتداء من مقتحمي الملعب في مباراة سيراليون، وسارعت قوات الأمن لمساعدة نجم ليفربول».. هكذا بدأت صحيفة «ميرور» البريطانية، تقريرها عن الواقعة التي شهدت اقتحام بعض المشجعين للملعب، أحدهم كان يرتدي قميص مانشستر سيتي، في إشارة إلى أنه ليس بالمشهد الجديد.

محمد عبدالمنعم يدافع عن صلاح

«زملاء محمد صلاح تدخلوا لحمايته»، حصل رفاق محمد صلاح في منتخب مصر على الإشادة بعد التدخل من أجل حمايته، لعل أبرزهم محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب والنادي الأهلي، الذي تدخل من أجل منع أي مشجع للوصول إلى محمد صلاح باعتباره كان الهدف الرئيسي من هذا الاقتحام.

تفاصيل الواقعة أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بالإشارة إلى أن عددًا من الأشخاص ظهروا أثناء الركض نحو صلاحـ بينما ظهر عدد من الأشخاص غير المصرح لهم يستهدفون الفرعون، لكن كان محمد عبدالمنعم أمامهم بالمرصاد، بعدما ظهر وهو يحرس زميله.

صلاح ساهم في تمريرة حاسمة، بعد انتصار منتخب مصر بهدفين نظيفين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي أقيمت في مونروفيا، ليبيريا، إذ سجل محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور، هدفي الفوز للمنتخب الوطني الضيف، وضمن بذلك بداية مثالية في التصفيات، إذ يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين.