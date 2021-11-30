مواعيد القداس الإلهي في «مرقسية الإسكندرية» خلال صوم الميلاد المجيد

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال كل أسبوع من صوم الميلاد المجيد الذي يبلغ 43 يوما، حيث تقرر إقامة 11 قداسا إلهيا قداسات منتصفها يقام باسبقية الحضور والنصف الآخر بالحجز المسبق، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة تم إطلاقها لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية في ظل الموجة الرابعة لكورونا.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، مواعيد القداسات الإلهية خلال الأيام المقبلة، فقد تكرر إقامة 11 قداسا إلهيا خلال أسبوع الصوم، تمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 5 قداسات بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 6 قداسات.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الأربعاء من 6:30 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً ومن 1 إلى 3 عصراً، وجميعهم بنظام أسبقية الحضور.

- الخميس من 10 إلى 12 صباحاً بنظام أسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 6 إلى 8 بنظام أسبقية الحضور، ومن 8 إلى 10 بنظام التسجيل المسبق.

- الأحد من 6:30 إلى 8 ، ومن 8:15 إلى 10 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- الاثنين من 10 إلى 12 صباحاً بنظام أسبقية الحضور.