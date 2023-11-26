الحالة الصحية لقاتل جورج فلويد بعد تعرضه لطعن.. توقعات ببقائه على قيد الحياة

أعلن المدعي العام في مينيسوتا، بريان إيفانز، إن ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، البالغ من العمر 47 عاما، المدان بقتل الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة بعد تعرضه للطعن من نزيل آخر في أحد السجون الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

حركة كبيرة لمناهضة العنصرية بعد مقتل فلويد

وكان مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد ديريك شوفين الضابط السابق بشرطة مينيابوليس في 25 مايو 2020، أثار احتجاجات وأعمال شغب حاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحركة كبيرة مناهضة للعنصرية حملت اسم«حياة السود مهمة».

وقال إيفانز: «لقد تلقينا معلومات تفيد بأنه من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية. وفي وقت سابق، أشار مصدر مطلع، إلى أن ديريك شوفين في حالة مستقرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأمس الأول الجمعة، تعرض ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين المدان بتهمة قتل فلويد للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون بأريزونا جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية.

احتجاز ديريك شوفين مع نحو 400 سجين

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين، كان محتجزا مع نحو 400 سجين آخر، في سجن اتحادي في توكسون بأريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وفي أبريل2021، أدان القضاء الأمريكي، ضابط الشرطة السابق، ديريك شوفين بتهم القتل غير العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة ونصف، فيما أقر ضابط شرطة مينيابوليس السابق، بعد شهور بالذنب في التهم الفيدرالية المتمثلة في حرمان الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد من حقوقه المدنية وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا.