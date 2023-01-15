7 معلومات عن كينان أندرسون.. معلم قتلته الشرطة الأمريكية على طريقة جورج فلويد

لقى معلم أسود البشرة، يدعى «كينان أندرسون» مصرعه، في 3 يناير الجاري، على يد الشرطة الأمريكية في ولاية لوس أنجلوس، وذلك عقب صعقه عدة مرات بمسدس كهربائي قبل أن تقيده الشرطة في الشارع، وأثار الحادث حزن وتعاطف الكثيرين مثلما حدث في واقعة مقتل جورج فلويد في 25 مايو 2020، التي أدت إلى حدوث احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة وخارجها.

من هو «كينان أندرسون»؟

وتستعرض السطور التالية معلومات عن كينان أندرسون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، كالتالي:

-هو أمريكي من أصول إفريقية.

-يبلغ من العمر 31 عاما.

-أب لطفل صغير.

-معلم للغة الإنجليزية.

-ابن عم أحد مؤسسي حركة «حياة السود مهمة» في أمريكا.

-يعيش في واشنطن.

-عمل مع أطفال في سن المدرسة الثانوية.