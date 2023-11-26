أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبا عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم شنه مسلحون قبالة سواحل اليمن.

وفي وقت سابق، تعرضت سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، وذلك بعد أيام من احتجاز سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر، وقالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها إسرائيلية، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع الأحداث في قطاع غزة.

وبحسب شبكة «يورونيوز»، تعرضت سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة من طراز «شاهد 136»، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة، ولم تُسجل أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة.