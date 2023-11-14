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إسرائيل تعترض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادما من اليمن

كتب:

حسن سمير
08:52 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
صاروخ أرض - أرض- أرشيفية

صاروخ أرض - أرض- أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الاخبارية» في نبأ عاجل، بأن إعلاما إسرائيليا أكد اعتراض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادما من اليمن.

كانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في بيان لها مساء أمس الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، خلال 48 ساعة الماضية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان لها: «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها».

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

 

 

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